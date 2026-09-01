“¡Elegantísimo!”: Naya Fácil mostró su reacción al ver por primera vez el nuevo color de su Tesla

La influencer compartió un video del momento en que ve por primera vez su auto tras la radical renovación que le hizo y se sinceró tras el importante cambio.

Naya Fácil sorprendió al revelar el nuevo color que eligió para su vehículo marca Tesla, modelo Cybertruck.

La influencer venía hace semanas avisando que iba a dejar atrás el rosado que ocupó en todos sus autos anteriores, para dar paso a un color acorde con el estilo que ahora quiere promover.

Ahora su lujoso vehículo cambió a un color blanco tanto en el exterior como los detalles del interior.





A través de sus historias de Instagram compartió un video de su reacción al ver por primera vez el radical cambio y la impresión que se llevó al ver nuevamente su auto.

“¿Qué? ¡Elegantísimo!”, expresó visiblemente sorprendida con la renovación.

Sin embargo, esta decisión no fue fácil para la empresaria, quien transparentó que incluso se había arrepentido de realizar el cambio.

“ El día que fui a dejar mi auto me arrepentí de dejarle el rosado… Después dije, tengo que atreverme al cambio. El auto ahora se ve más delicado, se iluminó más”, valoró.

De todas formas, aseguró que el cambio le tomará unos días, pues en su vida solo estaba acostumbrada a usar rosado.

“Estoy como muy aferrada al rosado y atreverme a este cambio no fue menor. Tengo que acostumbrarme, nunca había tenido el auto de otro color“, agregó.

La sorpresa de Naya Fácil con su nuevo auto