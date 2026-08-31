“Sané ese trauma de mi infancia”: Naya Fácil impactó en redes sociales tras revelar el nuevo color de su vehículo

“Fue una decisión difícil, debo reconocer, pero también quiero mostrarles que los cambios a veces también son buenos y nos van a traer lindos momentos juntos y lindos recuerdos”, aseguró la influencer.

Este lunes, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras revelar el nuevo color de su vehículo marca Tesla, modelo Cybertruck.

La influencer también cambió la tapicería con el mismo color del vehículo y en cada respaldo inscribió “Naya Fácil” bordado en tono gris.





¿Cuál es el nuevo color del vehículo de Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya reveló que el nuevo color de su automóvil es blanco y dedicó un emotivo mensaje.

“El tener el auto rosado era un sueño de pequeña, ya que nunca pude tener el auto de Barbie. Sané ese trauma de mi infancia, lo disfruté, tuve 4 años el auto rosado” , comenzó diciendo.

En esa misma línea, la influencer agregó: “Fue un sueño cumplido, pero hoy ya no soy una niña, hoy soy una mujer y quiero cerrar esta etapa junto a ustedes, mis facilines, que me acompañaron a sanar”.

“Hoy quiero mostrarles el nuevo comienzo; quiero mostrarles que me siento en paz plena, próspera, tranquila, y este color me representa bastante”, comentó Naya.

Respecto de por qué eligió ese color, la influencer expuso: “El color de la paz. Siento que el blanco llega a mi vida a entregarme tranquilidad y a mostrar la nueva Naya que soy hoy en día”.

Sin embargo, reconoció que “fue una decisión difícil, debo reconocer, pero también quiero mostrarles que los cambios a veces también son buenos y nos van a traer lindos momentos juntos y lindos recuerdos”.

Finalmente, Naya concluyó: “Estoy feliz de decirle ‘adiós’ al rosado y ‘hola’ al blanco”.

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