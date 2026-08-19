“No ensuciemos las cosas”: Perla Ilich enfrentó críticas y aclaró llamado de ayuda a Naya Fácil por complejo momento familiar

Perla necesita recaudar más de $100 millones de pesos durante este martes para poder trasladar a su primo a una clínica. Es un niño de 8 años que sufrió un accidente vehicular.

Este martes, Perla Ilich aclaró la polémica que se generó con Naya Fácil, tras solicitarle ayuda a la influencer en medio de la hospitalización de su primo.

Elías, de 8 años, se encuentra hospitalizado hace semanas a raíz de un accidente vehicular que sufrió y necesita ser trasladado a una clínica, por lo que Perla pidió ayuda económica.





¿Qué dijo Perla Ilich?

“Etiqueten a Naya, por favor”, escribió Perla en su cuenta de Instagram tras comentar que necesita reunir más de $100 millones de pesos hasta este martes.

La situación generó confusión entre los internautas, que pensaron que Ilich podría estar pidiendo dinero a Naya, por lo que momentos más tarde borró la publicación.

Acto seguido, Perla aclaró: “En ningún momento le pedí dinero a la Naya; al contrario, no me da vergüenza haber pedido que contacten a la Naya o que me den el contacto”.

En esa misma línea, agregó: “Porque como ella tiene harta gente que la sigue, muchas veces cuando ella hace lucatón o ayuda a la gente, igual la gente la ayuda”.

“Nunca fue en el contexto de pedirle plata a la Naya; si alguien quiere aportar, lo hace por decisión propia. Todo granito de arena sirve en estos momentos, todo se agradece”, indicó Ilich.

Además, la influencer expuso: “No pongan en esto la cizaña, la frialdad, la maldad (…) No mezclemos las cosas, no ensuciemos las cosas. Aquí hay una sola meta, que es ayudar a Elías”.

Por otra parte, Perla elogió a Naya y comentó: “Es una persona maravillosa y siempre ha ayudado, siempre ha estado ahí”.

“No la molesté para pedirle algo malo, solamente para que pueda repostar mi historia tal como lo hice con ella y con otras personas más”, concluyó Ilich.

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