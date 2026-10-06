Pdte. Kast justifica fin de Yo Elijo mi PC: Dijo que foco es la primera infancia y llamó a retrasar uso de pantallas

Durante su discurso en Summit País Digital 2026, el mandatario respondió a quienes criticaron la decisión y argumentó que el foco del gobierno está puesto en “la primera infancia”.

El presidente José Antonio Kast abordó la controversia generada por la decisión del gobierno de dejar sin financiamiento al programa Yo elijo mi PC en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Durante su participación en Summit País Digital 2026, el mandatario respondió a quienes han criticado la medida.

“Es muy fácil decir: ‘Es que este programa es fundamental por esto o lo otro’. Pero veamos cuál ha sido la utilidad de cada programa. Veamos dónde invertir mejor”, planteó durante su discurso.

La explicación del pdte. Kast sobre “Yo elijo mi PC”

Según explicó el jefe de Estado, uno de los principales focos del gobierno está puesto en la “primera infancia”, que comprende el periodo de la vida que va desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad.

“ ¿Dónde está puesto el foco del Ministerio de Educación? En la primera infancia . Si hay niños nuestros que en tercero básico no saben leer bien, no entienden lo que leen, no saben sumar y restar bien, no conocen bien las operaciones básicas”, afirmó.





En esa misma línea, afirmó: “Entonces, ¿dónde tenemos que poner un primer esfuerzo? Si para usar esto tenemos que tener bases sólidas. Tenemos unos programas amplísimos, pero nos olvidamos de lo esencial”, agregó.

Kast recordó una conversación con la ministra de Ciencias, Ximena Linconao, quien, según relató, le planteó que “el acceso a las pantallas uno lo debería retardar”, postura que relacionó con el desarrollo de la creatividad durante los primeros años.

“Esa creatividad que está en los niños se va opacando, se va perdiendo cuando todo está resuelto en una pantalla” , señaló el presidente, antes de reflexionar sobre la práctica de entregar teléfonos celulares a los menores.

“Muchas veces es más fácil sacar el celular, pasárselo al niño y que se entretenga. Es muy atractivo”, agregó.

En esa línea, también mencionó las restricciones al uso de celulares en establecimientos educacionales, asegurando que anteriormente no compartía que fuera necesaria una ley para abordar esta materia.

Presidente Kast participa en Summit País Digital 2026 https://t.co/I3Xm6cPWZl — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) October 6, 2026

Ministra de Educación acusó “impacto nulo” en aprendizaje

Las declaraciones de Kast se suman a lo planteado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien también defendió el retiro de los recursos para Yo elijo mi PC.

En el ciclo de entrevistas de Icare Conoce a tu ministra, aseguró estar “tranquila” con el proyecto de Presupuesto 2027 y recalcó que las prioridades del Ejecutivo están en “los aprendizajes y la primera infancia”.





Respecto del programa, Arzola reconoció que “son legítimas las críticas”, pero argumentó que las evaluaciones disponibles no mostrarían resultados positivos respecto de los objetivos que buscaba cumplir.

Según explicó, las evaluaciones de impacto indican que la entrega de computadores habría tenido un “impacto nulo” en los objetivos declarados por el programa, entre ellos la mejora de los aprendizajes y las trayectorias educativas.

“Sobre la base de esa evidencia, es que se toma la definición de reorientar esos recursos para iniciativas que sí contribuyan con los aprendizajes, entendiendo que estamos en un marco de estrechez fiscal”, explicó.