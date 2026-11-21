21/ 11/ 2026 22:30

“Un olor a combustible”: vecinos relatan cómo vivieron la caída de avioneta en condominio de Peñalolén

Una avioneta perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI) capotó en un condominio de la comuna de Peñalolén durante la tarde de este sábado. Tras el impacto que dejó a cuatro personas lesionadas y dos vehículos con daños, los vecinos relataron cómo vivieron la caída de la aeronave: “Primero se sintió un sonido de la avioneta muy fuerte, como que iba muy cerca del techo de las casas… Se sintió un olor a combustible”.