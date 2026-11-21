La aeronave habría tenido dificultades para aterrizar, de manera que se produjo el accidente donde habrían cuatro personas lesionadas.

Una avión cayó en la vía pública durante la tarde de este sábado, en la comuna de Peñalolén, específicamente en Valle Casa Blanca Norte, con esquina Alsacia.

Según antecedentes preliminares, la aeronave habría tenido dificultades para aterrizar, de modo que capotó al interior de un condominio.

Personal de Bomberos llegó al lugar, desde donde reportaron cuatro personas lesionadas, de los que tres serían detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

La avioneta pertenecería al Club Aéreo del Personal de la PDI (CAPPDI).





De acuerdo con Carabineros, uno de los afectados fue trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros después del accidente, tras presentar molestias.

Además, según testigos de lo ocurrido, podrían haber vecinos del sector con lesiones leves.

Producto del impacto, también dos vehículos resultaron con daños. En las imágenes se observa que uno de ellos terminó con el parabrisas quebrado y con un ala de la avioneta sobre el techo.