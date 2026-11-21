El movimiento telúrico se percibió durante la tarde de este sábado, a las 16:03 horas.

Durante la tarde de este sábado se registró un sismo de magnitud 5.2 en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 16:03, a 105 kilómetros al noreste de Socaire.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 261 kilómetros.