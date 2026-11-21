Su dueño compartió la noticia de su fallecimiento a través de una publicación en Instagram, donde también reveló el motivo de su muerte.

A través de su cuenta de Instagram (@lunita_lolabunny) se informó el fallecimiento de Lunita, una querida coneja influencer de Iquique que conquistó corazones en redes sociales.

Jimmy Torres, su dueño, compartió la triste noticia con una desgarradora foto junto al animal donde, además, reveló la causa de su muerte que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

Lunita se convirtió en una mascota muy querida y reconocida dentro de la ciudad, y su exposición en internet ayudó a que rápidamente se volviera viral, destacando con sus particulares vestuarios, paseos y actividades acompañando a niños.





El anuncio de su partida generó instantáneamente la reacción de quienes admiraban y seguían el contenido relacionado al animal, lo que provocó que incluso figuras como la cantante Loyaltty expresaran su tristeza por el hecho.

“No tengo muchas palabras” partió escribiendo su dueño, seguido de una invitación a los iquiqueños para que pudieran despedirse de Lunita.

“Me la mataron” aseguró, para luego añadir que su muerte fue presuntamente producto de un envenenamiento.