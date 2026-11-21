El afectado fue inicialmente trasladado al Cesfam de Ventanas, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Gustavo Fricke.

Un niño de 8 años sufrió lesiones tras ingerir ácido sulfúrico que encontró en su domicilio en el sector de Ventanas, Puchuncaví.

El niño fue atendido de urgencia en el Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, producto de las quemaduras provocadas por la ingesta del compuesto químico altamente corrosivo.

De acuerdo a los antecedentes, la manipulación del compuesto químico habría ocurrido de manera accidental dentro su propia casa, según consignó Emol.

El afectado quedó fuera de riesgo vital tras presentar lesiones de mediana gravedad, principalmente quemaduras en los labios y la lengua.

Su madre y su padre, ambos de 44 años, fueron detenidos por su presunta responsabilidad por el cuasidelito de lesiones.

El capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero, aseguró que la mujer fue detenida dentro del mismo recinto de atención médica mientras que el hombre, quien ya había abandonado el lugar, fue capturado más tarde.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, ambos adultos quedaron en libertad y apercibidos por el artículo 26 del Código Procesal Penal.