El operativo policial ocurrió la madrugada del 27 de junio en el sector de Las Compañías, en La Serena. Para la familia del joven padre, las imágenes son el último registro que tiene de él con vida.

A casi cinco meses de la muerte de Dylan Álvarez, la difusión de un video volvió a poner bajo escrutinio el procedimiento de Carabineros en el que murió el joven de 25 años.

El operativo ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2026 en el sector de La Varilla, en Las Compañías, La Serena. Para la familia de Álvarez, ingeniero y padre de un niño, las imágenes son el último registro que tiene de él con vida.

El video clave del procedimiento policial

En el fragmento difundido se ve cómo la patrulla se cruza en la trayectoria del automóvil blanco que conducía Álvarez. El joven retrocede y luego avanza por un costado del vehículo policial. En ese momento, uno de los funcionarios baja de la patrulla y dispara con su arma de servicio.

El auto de Álvarez sigue avanzando hasta detenerse. En el registro, las balizas de la patrulla se encienden segundos después de los disparos .

Según la versión policial que recabó el Ministerio Público, Álvarez habría intentado embestir a los funcionarios durante un control vehicular. Sin embargo, su hermana, Marjorie Araya, sostiene que el joven pudo haber confundido el intento de control con una encerrona debido a la oscuridad del sector y a que la patrulla tenía las balizas apagadas.

“ Pasa por un lado bastante prudente del carabinero , hay más de un metro de distancia”, afirmó tras ver el registro.

La familia también cuestionó el auxilio que recibió el joven tras quedar herido. “A dos minutos del lugar hay un centro de urgencias. Ellos podían haberlo tomado y llevado. Sin embargo, lo dejaron más de 10 minutos en el auto”, sostuvo Marjorie.





En qué va la investigación por muerte de Dylan Álvarez

La Fiscalía Local de La Serena mantiene abierta la investigación por la muerte de Álvarez, mientras Carabineros instruyó un sumario administrativo. En la causa ya se admitió a trámite una querella contra dos funcionarios policiales.

Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por presuntos apremios ilegítimos con resultado de muerte y pidió esclarecer cuándo se encendieron las balizas y por qué no se consignó la existencia de cámaras en el parte policial.

En paralelo, la Fiscalía Local de Coquimbo recibió una denuncia por la difusión del video. La organismo instruyó investigar esa filtración conforme a las normas que regulan el secreto de las actuaciones.