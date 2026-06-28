Familia y amigos piden esclarecer los hechos: Joven muere baleado durante control policial en La Serena

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima habría recibido los disparos por un funcionario de Carabineros.

Un joven de 25 años falleció durante la madrugada del sábado tras recibir dos impactos balísticos durante un operativo policial en el sector de La Varilla, en Las Compañías, comuna de La Serena.

De acuerdo con los primeros antecedentes y según publicó diario El Día, la víctima, identificada como Dylan, habría recibido los disparos efectuados por un funcionario de Carabineros.

Por este motivo y por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El subprefecto Fredy Montoya, subjefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que se llevan adelante una serie de diligencias para poder esclarecer lo sucedido.

“Este hecho está en contexto de un procedimiento policial de personal de Carabineros, de lo cual se están haciendo todas las indagaciones, trabajo en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras, a fin de establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos”, indicó.





Cercanos a víctima cuestionan uso de fuerza y fatal desenlace

Amigos del joven se contactaron con el citado medio y afirmaron que compartían con la víctima durante la madrugada de aquel día, cuando cerca de las 01.30 horas Dylan decidió abandonar el lugar para dirigirse a su domicilio.

“Él es un buen amigo, hijo, padre y hermano. Siempre fue respetuoso, de bajo perfil, pero muy risueño y caballero. Era ingeniero mecánico, reconocido en el ambiente de los autos. También destacaba en el descenso en bicicleta. Hoy una bebé de pocos meses quedó sin su padre”, expresaron.

Sus cercanos también agregaron que les resulta difícil comprender el desenlace del procedimiento y cuestionan el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

“Nos parece muy sospechoso que Carabineros lo haya controlado y apuntado a matar cuando él era una persona bastante pacífica. Los hechos no están claros porque las horas que entrega Carabineros no coinciden y no sabemos qué pasó durante el tiempo que estuvo con ellos“, agregaron.

Por último, uno de los amigo manifestó que el control policial se habría originado porque el vehículo en que se movilizaba mantenía sus vidrios polarizados, aunque aseguró que toda la documentación estaba al día. “Lo que entendemos es que él decidió retirarse porque no quería sacar el polarizado del auto. Al parecer había otra patrulla más adelante que le bloqueó el camino y ahí le dispararon”, afirmó.