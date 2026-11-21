La exsubsecretaria de Ciencia marcó sus diferencias con la secretaria de Estado y reveló desde cuándo comenzó a evaluar su salida a la cartera. “Mi renuncia fue voluntaria y por diferencias técnicas con la ministra”, afirmó.

Carolina Rossi rompió el silencio sobre su salida de la Subsecretaría de Ciencia, siendo la segunda autoridad en dejar el mismo cargo en menos de ocho meses.

En entrevista con La Tercera, la exsubsecretaria marcó sus diferencias con la ministra Ximena Lincolao y reveló desde cuándo comenzó a evaluar su renuncia a la cartera.

Según explicó, todo comenzó el 23 de octubre, cuando fue desvinculado uno de sus asesores más cercanos. La exautoridad señaló que para entonces ya llevaba más de dos meses advirtiendo diferencias con Lincolao sobre el rumbo del Ministerio.

“El 23 de octubre, cuando desvincularon a Nicolás Fuenzalida, mi asesor directo y de mucho apoyo. Operativamente lo hizo bastante más difícil”, respondió al ser consultada por el momento en que empezó a evaluar su salida.





Las diferencias con la ministra Ximena Lincolao

Rossi situó las primeras señales del distanciamiento a mediados de agosto y explicó que sus diferencias apuntaban al vínculo del Ministerio con la academia y al diseño de una estrategia científica de largo plazo.

“El Ministerio debió forjar ciertas líneas que conversen más con la academia y la comunidad científica, que quizás yo hubiese potenciado un poco más”, afirmó.

La exsubsecretaria contó que planteó su inquietud en La Moneda y que se sintió respaldada durante esas conversaciones. “No me compete decir eso, pero sí sentí apoyo. Sí considero que es importante remarcar que mi renuncia fue voluntaria y por diferencias técnicas con la ministra ”, sostuvo.

Su salida fue la segunda de un subsecretario de Ciencia en ocho meses, tras la renuncia de Rafael Araos.

El acuerdo con OpenAI y los despidos

Otro de los temas abordados fue el memorándum de entendimiento que la cartera suscribió con la empresa de inteligencia artificial OpenAI, dueña de Chat GPT.

Al respecto, Rossi aseguró que “no tuve información o acceso previo a la firma del acuerdo. Puede ser un acuerdo que de fondo esté correcto, pero no me pareció no haber conocido esta información al detalle previo a que saliera en la prensa”.

La exsubsecretaria también fue consultada por las desvinculaciones de funcionarios y por la versión de Lincolao, quien había señalado públicamente que Rossi estaba al tanto. “No estaba al tanto de esos despidos, me enteré ese mismo día, apenas estaban ocurriendo”, afirmó.