Crisis en Ministerio de Ciencia: renuncia subsecretaria Carolina Rossi tras disputa con Ximena Lincolao
La salida de la autoridad fue aceptada por La Moneda luego de semanas de tensiones al interior del Ministerio de Ciencia, marcadas por diferencias en la gestión y polémicas desvinculaciones de funcionarios.
La subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, presentó este jueves su renuncia al cargo, decisión que fue aceptada por La Moneda en medio de la crisis que afecta a la cartera.
Su salida se produce tras varias semanas de enfrentamientos con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, diferencias que tensionaron el funcionamiento del ministerio y llevaron al Ejecutivo a intervenir para intentar recomponer las relaciones entre ambas autoridades.
Los conflictos que antecedieron a la renuncia de Carolina Rossi
Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con la desvinculación de funcionarios cercanos a Rossi, una decisión que la ahora exsubsecretaria cuestionó mediante un correo interno.
En el mensaje, Rossi aseguró que no había sido informada previamente de los despidos y calificó el procedimiento como “poco ético”.
La controversia aumentó luego de que Lincolao afirmara que las desvinculaciones habían sido conversadas entre Rossi y Carolina Calvo, subsecretaria subrogante, y que respondían a sumarios administrativos y problemas de gestión.
La intervención de La Moneda en el Ministerio de Ciencia
Ante las diferencias entre las autoridades, La Moneda había enviado a Carolina Calvo como refuerzo para intentar normalizar el funcionamiento de la cartera.
Sin embargo, las gestiones no lograron resolver las tensiones internas, que finalmente desembocaron en la renuncia de Rossi y abrieron un nuevo escenario para la conducción del Ministerio de Ciencia.