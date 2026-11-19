La salida de la autoridad fue aceptada por La Moneda luego de semanas de tensiones al interior del Ministerio de Ciencia, marcadas por diferencias en la gestión y polémicas desvinculaciones de funcionarios.

La subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, presentó este jueves su renuncia al cargo, decisión que fue aceptada por La Moneda en medio de la crisis que afecta a la cartera.

Su salida se produce tras varias semanas de enfrentamientos con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, diferencias que tensionaron el funcionamiento del ministerio y llevaron al Ejecutivo a intervenir para intentar recomponer las relaciones entre ambas autoridades.

Los conflictos que antecedieron a la renuncia de Carolina Rossi

Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con la desvinculación de funcionarios cercanos a Rossi , una decisión que la ahora exsubsecretaria cuestionó mediante un correo interno.

En el mensaje, Rossi aseguró que no había sido informada previamente de los despidos y calificó el procedimiento como “poco ético”.

La controversia aumentó luego de que Lincolao afirmara que las desvinculaciones habían sido conversadas entre Rossi y Carolina Calvo, subsecretaria subrogante, y que respondían a sumarios administrativos y problemas de gestión.

La intervención de La Moneda en el Ministerio de Ciencia

Ante las diferencias entre las autoridades, La Moneda había enviado a Carolina Calvo como refuerzo para intentar normalizar el funcionamiento de la cartera.

Sin embargo, las gestiones no lograron resolver las tensiones internas, que finalmente desembocaron en la renuncia de Rossi y abrieron un nuevo escenario para la conducción del Ministerio de Ciencia.