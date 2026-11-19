La participante de Fiebre de Canto recordó que su pareja, Jorge Yungue, no es un personaje público e hizo hincapié en que las parejas tienen una vida privada.

Durante la noche de este miércoles, Camila Andrade dio por zanjada la polémica y desmintió todos los rumores sobre el presunto quiebre amoroso con Jorge Yungue, su prometido.

La modelo planteó que es válido querer mantener un vínculo amoroso en privado, así como también dejó en claro que no usa su anillo de matrimonio en todos lados.





¿Qué dijo Camila Andrade?

En conversación con Todo Se Sabe, Camila se refirió a los dichos de Paula Escobar, quien aseguró que Yungue le había “quitado el anillo”.

“Lo único que te puedo decir es que no me voy a hacer cargo de las cosas que digan o las cosas que inventen o las cosas que exacerben”, comenzó diciendo Andrade.

En esa misma línea, dejó en claro que “no estoy en esa parada, no voy a perder mi tiempo en eso”.

Además, planteó que existen múltiples razones por las cuales las personas pueden borrar publicaciones en sus cuentas de Instagram: “A lo mejor uno toma la decisión de no hacerlo tan público”.

“Siempre se especula lo peor y siempre está todo mal y hay escenarios que son horribles. Entonces no me he referido al tema”, comentó Camila, quien dejó en claro que no abrirá la puerta a otros sobre su vida privada.

La participante de Fiebre de Canto volvió a confirmar que sigue en pareja y detalló: “Estoy bien, todo sigue igual, no he entregado el anillo ni me lo han quitado”.

“No es real, hay anillo y parece que voy a tener que usarlo todos los días. No me lo puedo sacar yo; igual quiero que sepan que no lo llevo a todos lados”, indicó Andrade.

La modelo confesó que “hasta así me siento rara dando una explicación ¿Cachai? Es super raro esto, pero entiendo el interés mediático que genera y todo”.