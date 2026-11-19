“No le tengo miedo a nadie”: Leonardo Farkas arremetió contra Claudia Schmidt y aseguró que tiene grabaciones clave
Farkas pidió al tribunal que condenara a Sergio Rojas por injurias y calumnias y sobre Claudia expuso: “Yo tengo grabaciones de más de 30 horas cuando me llora, me llora, me pide plata, me pide más plata”.
Este jueves, Leonardo Farkas vivió su día de furia tras salir de audiencia en tribunales por la querella que interpuso contra Sergio Rojas por injurias y calumias.
En ese contexto, el empresario arremetió contra Claudia Schmidt, asegurando que no le tiene miedo y confirmó que interpondrá acciones legales contra ella.
¿Qué dijo Leonardo Farkas?
“No le tengo miedo a nadie, ni a la Claudia ni a él, que tienen guardado esto: No. Yo tengo muchas cosas”, aseguró Farkas.
En esa misma línea, dejó en claro que “no me importa nada lo que digan” y agregó: “Yo tengo grabaciones de más de 30 horas cuando me llora, me llora, me pide plata, me pide más plata”, en relación a Schmidt.
En un comienzo, Leonardo había anunciado acciones legales contra la panelista y, tras ser consultado sobre las razones por las cuales no ha iniciado un proceso, arremetió con todo.
“Yo quería demandarla a ella, mandé escrito que la voy a demandar a ella, pero al día siguiente fue como gatita a desmentir todo que yo nunca le hice nada, que ella nunca dijo nada, que no, entonces lo demandé a él (Sergio Rojas)”, dijo Farkas.
El empresario pidió en el tribunal que se condenara a Sergio, dejando en claro que no aceptará disculpas públicas, luego de un podcast donde se vinculó al magnate con fiestas descontroladas, cosas ocultas e incluso se puso en duda cómo creó su fortuna.
Finalmente, Farkas confirmó que Claudia Schmidt estará citada en esta causa contra Sergio Rojas en calidad de testigo.