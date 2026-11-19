Mientras que la defensa de Sergio ofreció un acuerdo donde el periodista pediría disculpas públicas, Leonardo pidió al tribunal que se condene.

Este jueves, Leonardo Farkas y Sergio Rojas vivieron un tenso momento al interior de los tribunales de justicia por la querella del empresario, quien acusa injurias y calumnias.

Mientras que la defensa de Sergio ofreció al tribunal llegar a un acuerdo, donde el periodista pediría disculpas públicas, Farkas se negó tajantemente y lanzó un lapidario discurso.





¿Qué pasó entre Leonardo Farkas y Sergio Rojas en la audiencia?

Según expuso Gino Costa en Contigo en la Mañana: “La abogada de Sergio dijo que él está dispuesto a pedir disculpas públicas”.

En esa misma línea, agregó: “Que la tienen redactada y que ya se la entregaron a los abogados de Leonardo Farkas y piden respuesta”.

Leonardo contestó: “Vine para defender el honor mío, de mi señora e hijos, cosa que no se tranza”.

“Por eso nunca he aceptado llegar a acuerdos ni nada. Le pido al tribunal que condene al señor Rojas” , solicitó el empresario.

Además, antes de entrar a la audiencia, el filántropo había dejado en claro “que funcione la justicia y represento a toda la gente que no tiene recursos para tener abogados para que demanden, para que le cuiden su honor”.

Por su parte, Rojas comentó que “Leonardo iba por Claudia Schmidt y algo pasó en el camino que desvió la mirada y se centró en mi persona. No sé por qué”.

“Yo no hago ningún mea culpa; al contrario, me felicito porque creo que en el fondo estoy haciendo bien las cosas, o sea, aquí alguien se está molestando (…) Entonces quiere decir que de una u otra manera estoy tocándole los callos a gente a las cuales nunca se les había tocado, entonces me parece que hay algo positivo en aquello”, mencionó Rojas.

“De hecho, vine con zapatos sin cordones por si es que quedo inmediatamente en detención para facilitarle a Gendarmería el proceso”, concluyó el periodista.