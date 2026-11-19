Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 19 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, jueves 19 de noviembre, en Chile

Magnitud: 2.9

Hora: 06:34 horas.

Epicentro: 47 km al oeste de Valparaíso.

Profundidad: 22 km.

Magnitud: 2.9

Hora: 05:32 horas.

Epicentro: 39 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

Profundidad: 119 km.

Magnitud: 3.0

Hora: 00:25 horas.

Epicentro: 74 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 238 km.