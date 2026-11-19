Temblor hoy 19 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 19 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, jueves 19 de noviembre, en Chile
Magnitud: 2.9
Hora: 06:34 horas.
Epicentro: 47 km al oeste de Valparaíso.
Profundidad: 22 km.
Magnitud: 2.9
Hora: 05:32 horas.
Epicentro: 39 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.
Profundidad: 119 km.
Magnitud: 3.0
Hora: 00:25 horas.
Epicentro: 74 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.
Profundidad: 238 km.