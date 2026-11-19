19/ 11/ 2026 07:47

PDI desbarató banda que robaba vehículos desde la cárcel: Incautación está avaluada en al menos $75 millones

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una banda delictiva que robaba vehículos desde la cárcel a través del encargo de desarmaduría para poder conseguir estos automóviles, desmantelarlos y ofrecer los repuestos en la compraventa ilegal. Desde la cárcel se ponían de acuerdo con quienes iban a robar. Las diligencias llevaron a una desarmaduría en la comuna de El Bosque, donde había autos con encargo por robo, todo avaluado en al menos $75 millones de pesos. Hay tres detenidos.