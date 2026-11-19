En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Leyla estará dispuesta a todo con tal de demostrar que Aras le fue infiel y está teniendo una relación con Asya, para así poder conseguir un divorcio provechoso.
Por otro lado, Volkan quedará impactado con Aras al enterarse de que existió un pasado entre él y Derin cuando estaban en Londres, situación que la mujer niega rotundamente.
Además, Haluk le revelará con pesar a Selçuk que recibió la demanda de divorcio por parte de Gönül, asumiéndose derrotado en mantener a su familia unida.
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