Temblor hoy 9 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este lunes 9 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, lunes 9 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 3.7
- Hora: 06:04 horas
- Epicentro: 35 km al SO de Patache
- Profundidad: 40 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 05:37 horas
- Epicentro: 57 km al E de Baquedano
- Profundidad: 99 km
- Magnitud: 3.9
- Hora: 03:22 horas
- Epicentro: 37 km al E de Calama
- Profundidad: 109 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 02:08 horas
- Epicentro: 92 km al SE de Socaire
- Profundidad: 203 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile