Temblor hoy 9 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este lunes 9 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 9 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.7

3.7 Hora: 06:04 horas

06:04 horas Epicentro: 35 km al SO de Patache

35 km al SO de Patache Profundidad: 40 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 05:37 horas

05:37 horas Epicentro: 57 km al E de Baquedano

57 km al E de Baquedano Profundidad: 99 km

Magnitud: 3.9

3.9 Hora: 03:22 horas

03:22 horas Epicentro: 37 km al E de Calama

37 km al E de Calama Profundidad: 109 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 02:08 horas

02:08 horas Epicentro: 92 km al SE de Socaire

92 km al SE de Socaire Profundidad: 203 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?