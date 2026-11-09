Comienza desalojo en toma Nuevo Amanecer de Cerrillos: buscan desocupar 350 viviendas irregulares

El operativo busca desocupar tres hectáreas donde se emplazan unas 350 viviendas irregulares habitadas por cerca de 800 personas, incluidos aproximadamente 300 niños.

Funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y seguridad municipal ejecutan este lunes un amplio operativo de desalojo en el sector América Indígena de la toma Nuevo Amanecer, en la comuna de Cerrillos.

La medida abarca la desocupación de un terreno privado de tres hectáreas donde se emplazan unas 350 viviendas irregulares habitadas por cerca de 800 personas, incluidos aproximadamente 300 niños.

La orden responde a requerimientos de la delegación presidencial y el municipio, en un contexto marcado por hechos delictuales, obras en la Ruta 78 e investigaciones sobre crimen organizado.





Desde la institución policial detallaron que el procedimiento se encuentra en su fase inicial con labores de empadronamiento y verificación domicilio por domicilio, acompañados por personal de derechos humanos, protección familiar y agentes de diálogo.

Si bien se han registrado barricadas a modo de manifestación, de momento no se han reportado incidentes graves ni personas detenidas, a la espera del posterior ingreso de maquinarias municipales para el retiro de las estructuras.

“Las personas habían sido notificadas la semana pasada y se previa cierto nivel de grado de resistencia. De momento no mantenemos alteraciones importantes, sin embargo, obviamente se prevén y esperamos que las personas accedan de manera controlada“, expresó un uniformado.