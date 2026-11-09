El último baile de “Gloria”: Paulina García despidió a Sebastián Lelio con desgarradora recreación

Mientras los restos del cineasta eran velados en la Cineteca Nacional, la actriz y protagonista de la película Gloria emocionó a los presentes con una improvisada escena. Amalia Kassai, pareja del director, también se sumó al momento.

La actriz nacional Paulina García protagonizó un desgarrador momento en la despedida al cineasta Sebastián Lelio, quien falleció el pasado viernes a los 52 años.

Los restos del ganador del Oscar fueron velados este fin de semana en la Cineteca Nacional, hasta donde llegaron seguidores, amigos, familiares y personas cercanas al director, entre ellas García, protagonista de la película Gloria.

La emotiva despedida de Paulina García a Sebastián Lelio

Casi al final del velorio, por los parlantes comenzó a sonar el clásico Gloria, popularizado por Umberto Tozzi. En ese momento, García empezó a bailar junto al ataúd de Sebastián Lelio.

Así, en medio del velorio en la Cineteca Nacional, la actriz recreó la escena final de la película que protagonizó bajo la dirección del cineasta .





En los registros compartidos en redes sociales por actores y personas cercanas a Lelio, se ve cómo Amalia Kassai, pareja del director, se suma al baile.

A su alrededor, varios asistentes observan visiblemente emocionados mientras suena la misma canción con la que García cierra la película.

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“Hay un silencio nacional”

Por su interpretación de Gloria Cumplido, García ganó el Oso de Plata a Mejor Actriz en la Berlinale de 2013. De ese trabajo nació una amistad que la actriz recordó este fin de semana durante la clausura de SANFIC 2026.





“Sebastián fue el primer director con el que hice tanta amistad”, dijo en la ceremonia, pocas horas después de enterarse de la muerte de Lelio.

También contó que, al volver del aeropuerto a su casa en Santiago, pasó todo el trayecto en taxi sin hablar. Cuando le pidió disculpas al conductor, él le respondió con una frase que García repitió en el escenario. “Hay un silencio nacional, no se preocupe”.