08/ 11/ 2026 23:08

El legado que dejó Sebastián Lelio en el mundo de cine internacional tras icónicas producciones

El mundo de las culturas le rindió un emotivo homenaje al cineasta Sebastián Lelio en la ceremonia del Santiago Festival Internacional de Cine, instancia en que la actriz Paulina García comentó entre lágrimas: “Fue el primer director con el que hice tanta amistad”. Y es que las producciones del chileno dejarán una huella; partiendo con la película Gloria, la cual ganó el Oso de Plata en Berlín (2014), lo que llevó al chileno a llegar a lo más alto del cine mundial para después sacar la versión Gloria Bell en inglés. Asimismo, Lelio también llevó a Chile a los Premios Óscar, en donde ganó con Una Mujer Fantástica.