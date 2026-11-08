“Gran arquero y persona”: identifican a víctima fatal de nuevo accidente en Ruta de la Fruta

Óscar “Pampita” Castillo fue despedido con sensibles y emotivas palabras por la Asociación de Futbol María Pinto y la Corporación Deportes Melipilla.

Como Óscar “Pampita” Castillo fue identificado el joven que la mañana de este domingo murió en un accidente de tránsito en la Ruta de la Fruta, específicamente, a la altura de San Pedro de Melipilla.

El joven, de 22 años, se desempeñaba como arquero en el club de fútbol amateur Tricolor Las Palmas en la comuna de María Pinto.

Diversos equipos y organizaciones deportivas, como la Asociación de Futbol María Pinto y la Corporación Deportes Melipilla, expresaron sus condolencias a sus compañeros y seres queridos.





“Hoy el fútbol de María Pinto está de luto”, declaró la primera. “Con profunda tristeza despedimos a un joven talentoso, gran arquero y, por sobre todo, una gran persona a quien vimos crecer dentro y fuera de la cancha“, agregaron.

Desde Melipilla, donde también jugo, lamentaron el deceso y escribieron: “Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y cercanos, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento”.

“Su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él y ser parte de su camino en el deporte”, complementaron en el sensible escrito.