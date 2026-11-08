Aporte Familiar Permanente: revisa los requisitos clave para recibir el pago en 2027

También conocido como Bono Marzo, este aporte se entrega a las familias de menores ingresos que cumplan con ciertos requisitos, pero también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo, volverá a ser entregado durante los primeros meses de 2027 como una ayuda clave para miles de familias en Chile.

Este beneficio estatal entrega un monto de hasta $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda, y lo más importante es que no requiere postulación.

A continuación, revisa fechas de pago, requisitos y cómo consultar con tu RUT si eres beneficiario.

Requisitos Aporte Familiar Permanente 2026

Para recibir el Aporte Familiar Permanente solo basta cumplir con cualquiera de las tres condiciones:

Si cobraste el Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibes un aporte por cada causante del subsidio.

al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibes un aporte por cada causante del subsidio. Si al 31 de diciembre del año anterior tu familia era beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (beneficiario/a del Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario . En este caso, recibes un aporte por familia.

(beneficiario/a del Ingreso Ético Familiar) . En este caso, recibes un aporte por familia. Si al 31 de diciembre del año anterior recibías la Asignación Familiar o Maternal (AFAM). En este caso, recibes un aporte por cada carga familiar.





Cuándo se paga el ex Bono Marzo

Si bien quedan algunos meses para el inicio de la entrega del bono, a modo de referencia dejamos las fechas en que se realizaron las transferencias durante este 2026.

Para el Grupo 1: desde el 16 de febrero a personas que cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Para el Grupo 2: desde el 2 de marzo a quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Para el Grupo 3: desde el 16 de marzo a personas trabajadoras y a las personas pensionadas de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Consulta con tu RUT si eres beneficiario

El Instituo de Previsión Social determina de manera automática quienes cumplen con los requisitos y lo informa a través del sitio web de ChileAtiende.

Para conocer si serás beneficiario del Aporte Familiar Permanente, puedes haz click en la siguiente imagen y consultar con RUT.