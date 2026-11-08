Criteria: Aprobación del pdte. Kast cae al 24% y baja percepción sobre sus capacidades para gobernar

Los encuestados respondieron sobre los atributos del presidente José Antonio Kast, su capacidad para conducir el país, la claridad de sus planes y su gestión frente a las situaciones de emergencia.

Este domingo se publicó una nueva encuesta de Agenda Criteria, que expuso la evaluación ciudadana de la gestión del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los datos recopilados a través del sondeo, la aprobación del mandatario bajó a 24% , es decir un punto porcentual menos que la semana pasada. En tanto, su desaprobación subió a un 67%.

Esta es la tercera caída consecutiva de la aprobación del presidente Kast, a casi ocho meses de iniciado su gobierno, el pasado 11 de marzo.





Respecto a los atributos del jefe de Estado, la percepción de que cuenta con las capacidades necesarias para ejercer el cargo cayó del 50% en mayo al 36% en la última medición, lo que representa una baja de 14 puntos porcentuales.

Además, en el mismo período de tiempo, quienes lo ven como “el líder que Chile necesita” pasaron de representar a un 42% de los chilenos, a un 26%.

Sobre la capacidad para conducir el país, un 68% de los encuestados considera al Gobierno poco o nada capaz de lograrlo.

Asimismo, un 55% evalúa como incorrecto el camino para enfrentar la situación de emergencia y tan solo un 26% cree que es correcto.

Por otro lado, solo un 20% de los consultados identifica un plan claro de crecimiento económico, un 17% de empleo y un 16% de seguridad.