Delincuentes huyen con 3 mil millones desde bóveda de banco en centro de Concepción

Detectives de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones se encuentran realizando las primeras diligencias en el lugar. Hasta ahora no se registran detenidos.

Un multimillonario robo afectó la madrugada de este domingo a las bóvedas de una sucursal del Banco BCI en el centro de Concepción, en la región del Bíobio.

Información preliminar apunta a que los delincuentes habrían robado, al menos, un botín cuyo avalúo superaría los tres mil millones de pesos.

La banda delictual habría ingresado a través de un forado al banco situado en la intersección de avenida O’Higgins con calle Lincoyán.





Los primeros antecedentes del multimillonario robo

En ese sentido, el fiscal Mario Elgueta detalló que los antisociales ingresaron por el forado desde un edificio aledaño y luego utilizaron el método del oxicorte para ingresar a la bóveda.

“Claramente hay una planificación previa y todo un trabajo que indica que estuvieron varias horas acá trabajando“, explicó el persecutor.

Si bien la alarma se habría activado a las dos y luego a las tres de la madrugada, la sucursal no habría contado con guardias en turno durante el robo.

Detectives de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones se encuentran realizando las primeras indagaciones en el lugar para esclarecer lo ocurrido y hallar a los responsables.