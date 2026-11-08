08/ 11/ 2026 11:00

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”: Familia de víctima fatal de tragedia en Ruta de la Fruta exige respuestas

Un familiar de Franco Soto, una de las víctimas fatales del accidente en la Ruta de la Fruta, denunció falta de información y contacto por parte de las autoridades y de la empresa de transporte a 24 horas de ocurrida la tragedia. Asimismo, criticó que el servicio de buses continúe operando con normalidad y anunció que perseguirán responsabilidades hasta las últimas consecuencias, exigiendo esclarecer si se cumplían las mantenciones y regulaciones de transporte.