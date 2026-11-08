Era “proveedor” de bandas: detienen a miembro de club de tiro que revendió más de 17 mil municiones

La PDI detuvo a un sujeto que usaba su fachada de tirador deportivo inscrito para comprar de forma legal más de 17.000 municiones y revenderlas a bandas delictuales de la Región Metropolitana.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto señalado como el responsable de vender más de 17.000 municiones a bandas delictuales de la Región Metropolitana.

El individuo contaba con una autorización como tirador deportivo por la Dirección General de Movilización y poseía seis armas inscritas, cinco de ellas para el deporte, estando registrado en un club de tiro de la Región Metropolitana.

Fue arrestado en un punto de venta de droga mientras realizaba una transacción y, en ese mismo lugar, se incautaron más de mil municiones de diversos calibres y evidencia de drogas.





El caso se investiga desde hace más de 6 meses por parte de la Fiscalía Supra Territorial y se pudo constatar que el sujeto no asistía al club de tiro ni practicaba la disciplina.

Esto impedía cualquier registro o control sobre el consumo y gasto real del armamento y los cartuchos adquiridos: entre 2025 y 2026 comercializó 17.250 cartuchos obtenidos de manera legal para luego revenderlos

Junto al principal sospechoso, otras tres personas fueron detenidas en lugar donde también se halló importantes cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana.