Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de investigar la muerte de Sebastián Lelio

El cineasta chileno de 52 años, falleció este viernes en su domicilio de la comuna de Las Condes.

Este viernes, se confirmó el sensible fallecimiento del director nacional Sebastián Lelio, motivo por el cual la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de la indagatoria para determinar la causa de su muerte.

La noticia fue dada a conocer por su pareja, Amalia Kassai quien en redes sociales hizo público el deceso de Lelio.





La Fiscalía Metropolitana Oriente notificó que ya se instruyeron las diligencias correspondientes.

Por este motivo, el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, se trasladó hasta el domicilio del cineasta, ubicado en la comuna de Las Condes, para orientar los pasos iniciales de la indagatoria.

Tras ello, el Ministerio Público confirmó que el funcionario entregó las primeras instrucciones a seguir, donde encargó que fuera la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI la que investigue lo ocurrido.

El objetivo es esclarecer las circunstancias y cómo se produjo el deceso del reconocido cineasta.