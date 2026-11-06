“Antes de los Oscar, antes de los aplausos”: artista chilena comparte inédita foto y publica emotiva despedida a Sebastián Lelio

Luego que se confirmara la muerte del cineasta, diferentes personalidades del espectáculo que conocieron y trabajaron con Lelio emitieron diferentes mensajes.

Impacto y conmoción generó la muerte de Sebastián Lelio a los 52 años. El cineasta tuvo una exitosa y prolífica carrera con destacadas películas como Gloria, La Sagrada Familia y Una Mujer Fantástica, con la que ganó el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa en 2018.

Luego de confirmado su fallecimiento, diferentes personalidades del espectáculo que conocieron y trabajaron con Lelio emitieron diferentes mensajes de despedida hacia el reconocido cineasta.





Anita Tijoux comparte inédita foto con Sebastián Lelio

A través de su cuenta de Instagram, Anita Tijoux compartió una imagen de un muy joven Sebastián Lelio, donde agregó: “Antes de los Oscar, antes de los aplausos. Me filmaste cuando en mi locura soñaba con rapear con está foto que guardo“.

“Cuando jamás pensé que sería mi oficio y que algún día te vería en las grandes ligas (…). Te vi desde la escuela de cine hasta Sagrada Familia y cada pasito dado con tu cámara, detrás del telón, muy antes de todo”, agregó.

Por último, la artista nacional le agradeció a Lelio y le envió muestras de amor y cariño a su esposa y familia.