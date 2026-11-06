Revelan la explicación de trabajador del Aeropuerto de Santiago detenido tras masiva intoxicación por gomitas con droga

El imputado está a la espera de sus medidas cautelares luego que Fiscalía apelara tras solicitar su prisión preventiva.

Impacto causó la intoxicación que sufrieron siete trabajadores del Aeropuerto de Santiago luego de consumir gomitas que les habría entregado un compañero, quien ahora se encuentra detenido.

Este viernes se realizó el control de detención del involucrado, identificado como Ignacio Huerta, del área de carga del principal terminal aéreo del país.

Cabe señalar que los dulces contenían un alto contenido de THC (principal cannabinoide psicoactivo de la planta de cannabis).





Abogada entregó versión de detenido

La abogada María Eugenia Pérez indicó que las gomitas cayeron de una maleta. “Él trabaja en la bodega donde se mueven maletas, esa maleta cayó al suelo, él recogió gomitas, y efectivamente, compartió con sus compañeros“, partió declarando.

La defensora señaló que el detenido no quiso hacerle daño a sus compañeros y que su error fue compartir las gomitas.

Incluso, la abogada sostuvo que el imputado le solicitó: “Por favor, pida las cámaras para que puedan ver que efectivamente eso se cayó, que yo recogí las gomitas y yo compartí con mis compañeros”.

Acusado espera por pedido de prisión preventiva de Fiscalía

En la audiencia se rechazó la prisión preventiva solicitada por Fiscalía y se decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de aproximarse a los ofendidos y las víctimas.

Sin embargo, y tras la respectiva apelación verbal formulada en el control de detención, la Corte de Apelaciones de Santiago será la que defina las medidas cautelares. A la espera de la resolución, el detenido permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.