04/ 11/ 2026 22:35

Los drogó con gomitas: detienen a trabajador del Aeropuerto de Santiago que intoxicó a compañeros

Siete trabajadores del Aeropuerto de Santiago resultaron intoxicados tras consumir gomitas que tenían un alto componente de THC, el principio activo de la marihuana, y uno de ellos incluso terminó internado en estado grave. El funcionario que les entregó las golosinas fue detenido y debía ser formalizado. Sin embargo la audiencia tuvo que reprogramarse dado que aún se encontraba bajo los efectos de la sustancia ilícita.