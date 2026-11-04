Programas Programación Señal en vivo
/

Los drogó con gomitas: detienen a trabajador del Aeropuerto de Santiago que intoxicó a compañeros

Avelino Martínez
Por Avelino Martínez

Periodista de CHV Noticias

Siete trabajadores del Aeropuerto de Santiago resultaron intoxicados tras consumir gomitas que tenían un alto componente de THC, el principio activo de la marihuana, y uno de ellos incluso terminó internado en estado grave. El funcionario que les entregó las golosinas fue detenido y debía ser formalizado. Sin embargo la audiencia tuvo que reprogramarse dado que aún se encontraba bajo los efectos de la sustancia ilícita.

Seguir en Seguir en

Recomendados