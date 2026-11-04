Cerca de 60 hombres atacaron en manada a 6 mujeres trans en barrio de Palermo: Agresores grabaron todo

Los agresores llegaron en bicicleta y a pie para arrojar palos, piedras, conos y otros elementos contundentes a trabajadoras sexuales del tradicional barrio de Buenos Aires. El cruel episodio generó indignación transversal en todo el arco político trasandino.

La Unidad de Flagrancia Norte de Buenos Aires inició un expediente tras un cruel ataque coordinado de ciclistas contra varias mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo, en Argentina.

Los involucrados, que estiman fueron entre 50 a 60 hombres , filmaron la agresión, que consistió en tirarles palos, piedras, conos y otros elementos contundentes, y publicaron los videos en redes sociales como TikTok.

Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones y una de ellas perdió una oreja. Algunos de los registros fueron difundidos con frases como “A correr los trabas”, acompañadas por emojis de risa.

El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche, en la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, donde las mujeres trans, quienes en su mayoría eran trabajadoras sexuales, se encontraban en la vía pública.

Los ataques habrían comenzado con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes, algunos en bicicleta y otros a pie. Tras un primer cruce verbal, luego regresaron en grupo para concertar el violento amedrentamiento.

Según medios trasandinos, la intervención policial se produjo cuando los involucrados ya se habían retirado y, hasta el momento, no hay detenidos ni una denuncia penal formal.





Al menos 7 personas resultaron heridas

La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, sostuvo que el ataque a trabajadoras sexuales en el barrio porteño “fue una cacería” y entregó detalles de la indagación que encabeza la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga.

“Señalamos el aumento de los crímenes de odio desde hace tiempo , pero no con esta magnitud. Se habla de más de 100 personas que agredieron a las trabajadoras”, declaró en conversación con Radio Rivadavia.

“No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto. Estaban organizados“, advirtió. “Muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales“.

Respecto a la continuidad de las trabajadoras en la zona, lamentó que “no les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia”.

“Físicamente lesionadas, habrá seis o siete personas, pero todos los que estaban ahí tienen un daño psicológico porque vivieron una cacería y tuvieron que esconderse detrás de los árboles o tirarse al piso”.

“uno se me cruzó y quiso sacarme la cartera”: aparecieron nuevas imágenes de la caza a personas travesti trans en los bosques de palermo. https://t.co/WOpmbaIFPB — make argentina gay again (@makearggayagain) November 3, 2026

Ataque ocurrió a días de Marcha del Orgullo

Ahora, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño indaga el episodio ocurrido en los bosques de Palermo, de acuerdo con la prensa argentina.

Fue una lesión sufrida por un adolescente víctima de la jauría la que motivó el inicio de oficio del expediente: las causas por lesiones son jurisdicción de la Justicia porteña. La posible imputación podrá incluir el agravante por odio de género.

El hecho ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo , que está programada para el 7 de noviembre en Buenos Aires, una convocatoria que adquirió especial relevancia tras conocerse el impactante episodio.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reaccionó ante el ataque y advirtió que será investigado con rigurosidad. “Les vamos a caer con todo”, dijo sobre los agresores.