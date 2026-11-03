¿Buscas trabajo?: revisa cómo acceder a más de dos mil ofertas laborales en Santiago

Las municipalidades de La Florida y Colina anunciaron la realización de ferias laborales y acá te contamos como postular a sus ofertas de trabajo.

En un escenario laboral complejo, con una tasa de desocupación nacional de 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026 y de 10,4% en la Región Metropolitana, dos municipios de la capital lanzaron esta semana ferias de empleo con formatos distintos: una completamente digital en La Florida y otra presencial en Colina.

Ambas son gratuitas y suman más de 2.500 oportunidades de trabajo.





Feria Laboral Online de La Florida: cómo postular

La Municipalidad de La Florida realizará su primera feria laboral online a través de la OMIL y en alianza con Trabajando.com, entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, con 1.000 vacantes de 100 empresas y remuneraciones de hasta $1.400.000 según el cargo y las condiciones de contratación.

Para participar, hay que ingresar a feriaomilflorida.trabajando.cl, registrarse con los antecedentes personales y laborales, subir el currículum y revisar las ofertas disponibles.

Quienes no tengan internet o necesiten ayuda pueden ir a los siete módulos de atención habilitados en el cuarto piso del Estadio Bicentenario (Enrique Olivares 1003), el miércoles 4 de 08:30 a 17:30 horas y el viernes 6 de 08:30 a 16:30 horas.

La feria también contempla dos charlas virtuales gratuitas a las 16:00 horas: el jueves 5 sobre búsqueda laboral y cómo enfrentar una postulación, y el viernes 6 sobre habilidades técnicas requeridas en el mundo del trabajo.

“Sabemos que detrás de cada persona que busca trabajo, hay una familia y muchas veces una preocupación enorme por llegar a fin de mes”, indicó el alcalde de La Florida Daniel Reyes.

Match Laboral Colina 2026: inscripción previa y jornada presencial

En Colina, la feria se realizará el miércoles 04 de noviembre de 2026, de 10:00 a 13:00 horas, en la Plaza de Armas de Colina, y contempla más de 1.500 oportunidades laborales y la participación de 40 empresas.

Los interesados deben inscribirse previamente en el formulario habilitado en el sitio web municipal colina.cl/feria-match-laboral-2026-perfil.

El formulario solicita nombre, rut, fecha de nacimiento, correo y teléfono; nivel educacional y años de experiencia; y una breve descripción de hasta 300 caracteres con el último cargo, principales funciones y el área en que se quiere trabajar. Se recomienda llegar con varias copias del CV y la cédula de identidad.

“Hoy el desempleo es una de las grandes preocupaciones de las familias chilenas“, señaló la alcaldesa de Colina Isabel Valenzuela.