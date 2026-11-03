Pagos de hasta $480 mil: 5 aportes que pueden recibir adultos mayores en noviembre

El Estado cuenta con distintos aportes económicos para pensionados y adultos mayores durante este mes. Revisa los requisitos, montos y cómo acceder a cada uno.

Los adultos mayores y pensionados cuentan con distintos beneficios estatales destinados a complementar sus pensiones y entregar un apoyo económico adicional.

Durante noviembre de 2026, existen aportes que se pagan mensualmente, otros que se entregan por una sola vez y algunos que se asignan automáticamente al cumplir las condiciones establecidas.

A continuación, revisa seis beneficios que pueden recibir los adultos mayores, sus montos y los requisitos para acceder a ellos.





1. Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte económico que incrementa la pensión de las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Este beneficio no se entrega cuando nace el hijo, sino que comienza a incorporarse a la pensión cuando la beneficiaria cumple 65 años y reúne las condiciones exigidas.

La bonificación considera un monto de $297 mil para quienes tuvieron hijos antes de julio de 2009, al que se suma la rentabilidad acumulada.

El monto corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija. Por lo tanto, la cifra final dependerá de cuándo nació cada uno.

Requisitos y quienes lo reciben:

Mujeres que tengan 65 años o más.

Madres que acrediten residencia en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que cumplieron 20 años.

Haber residido en el país durante cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Estar afiliadas a una AFP y haberse pensionado desde el 1 de julio de 2009, ser beneficiarias de la PGU o cumplir alguna de las otras condiciones previsionales establecidas.

El trámite se puede realizar en ChileAtiende, en la AFP correspondiente o mediante videoatención.

2. Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico mensual destinado a complementar las pensiones de las personas mayores de 65 años que cumplen con las condiciones establecidas.

Los montos vigentes durante noviembre de 2026 son:

Personas de 65 a 74 años: hasta $231.732 mensuales .

. Personas de 75 años o más: hasta $250.275 mensuales .

Requisitos y quienes lo reciben:

Tener 65 años o más. Se puede solicitar desde los 64 años y nueve meses.

No integrar el 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad.

Haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Cumplir con los requisitos relacionados con la pensión base.

La solicitud se puede realizar a través de ChileAtiende, con ClaveÚnica, o presencialmente en sus sucursales.

3. Bono Bodas de Oro

Las parejas que cumplen 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro, un beneficio que se entrega por una sola vez.

Desde octubre de 2026, el monto asciende a $482.295 por pareja , dinero que se divide en partes iguales entre ambos cónyuges. Es decir, cada uno recibe $241.148 aproximadamente.

Requisitos:

Haber cumplido 50 años de matrimonio.

No estar separados ni divorciados.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

Vivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores reconocido por la autoridad.

Acreditar residencia en Chile durante cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

La pareja tiene un plazo de un año desde que cumple su aniversario número 50 para solicitar el beneficio y el trámite se puede realizar mediante videoatención o presencialmente en las sucursales de ChileAtiende.

4. Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es uno de los beneficios incorporados por la Reforma de Pensiones y está destinado a disminuir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres.

El beneficio contempla una compensación mínima de 0,25 UF mensuales , cuyo monto definitivo dependerá de la edad de la beneficiaria y de sus condiciones previsionales.

Requisitos:

Mujeres pensionadas por vejez o invalidez en el sistema de AFP que cumplan las condiciones establecidas.

Tener 65 años o más para comenzar a recibir el pago.

Cumplir con los criterios de cálculo y cobertura establecidos para este beneficio.

Beneficio no requiere postulación, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos y el pago se realiza junto con la pensión autofinanciada y puede consultarse a través de ChileAtiende.

5. Beneficio por Años Cotizados

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual que reconoce los años de cotizaciones previsionales de las personas pensionadas.

El beneficio puede alcanzar hasta 2,5 UF mensuales, equivalentes a cerca de $103.000 , dependiendo del valor de la UF.

Requisitos y quienes lo reciben:

Mujeres de 65 años o más con al menos 10 años de cotizaciones.

Hombres de 65 años o más con al menos 20 años de cotizaciones.

Personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Este beneficio no requiere postulación, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplen las condiciones.

Aguinaldo de Navidad para pensionados

Aunque el Aguinaldo de Navidad para pensionados comienza a pagarse en diciembre, es importante considerarlo entre los aportes de fin de año que pueden recibir los adultos mayores.

Para 2026, el monto base será de $29.055 por pensionado y a esta cifra se sumarán $16.415 por cada carga familiar que esté acreditada al 30 de noviembre de 2026, siempre que corresponda el incremento según las condiciones del beneficio.

Requisitos y quienes lo reciben:

El aporte está destinado a pensionados que al 30 de noviembre de 2026 cumplan con alguna de estas condiciones:

Ser beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Recibir una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

Ser pensionados de alguna ex caja de previsión o del ex Servicio de Seguro Social.

Recibir una pensión por accidente del trabajo.

Ser beneficiarios de pensiones de reparación, como las leyes Rettig y Valech.

Recibir una pensión de una AFP o compañía de seguros con garantía estatal, siempre que también sean beneficiarios de la PGU o del Aporte Previsional Solidario correspondiente.

Ser pensionados de Dipreca o Capredena.

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