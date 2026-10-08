Bono aumenta tu pensión en $297 mil extra: Revisa quiénes pueden acceder y los requisitos

El Bono por Hijo es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), busca mejorar las pensiones de las madres y puede solicitarse a través de ChileAtiende, tanto por internet como de manera presencial. Conoce todos los detalles acá.

Mujeres que cumplan determinados requisitos pueden acceder al Bono por Hijo, un beneficio estatal que permite aumentar el monto de su pensión por cada hijo o hija nacido vivo o adoptado.

La bonificación considera un monto de $297 mil para quienes tuvieron hijos antes de julio de 2009, al que se suma la rentabilidad acumulada.

Este aporte, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), busca mejorar las pensiones de las madres y puede solicitarse a través de ChileAtiende, tanto por internet como de manera presencial.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Hijo?

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres que tengan 65 años o más y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Estar afiliadas a una AFP y haberse pensionado a partir del 1 de julio de 2009.

y haberse pensionado a partir del 1 de julio de 2009. Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

(PGU). No estar afiliadas a un régimen previsional, pero recibir una PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS, a partir del 1 de julio de 2009.

En el caso de los hijos adoptados, el beneficio corresponde tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Bono por Hijo?

Además de cumplir alguna de las condiciones previsionales mencionadas, las interesadas deben acreditar los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad o más .

. Haber residido en Chile durante al menos 20 años , continuos o discontinuos, contados desde los 20 años de edad.

, continuos o discontinuos, contados desde los 20 años de edad. Haber vivido en territorio nacional durante al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Las mujeres que fueron exiliadas y se encuentran registradas en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática pueden contabilizar el período que permanecieron en el extranjero como tiempo de residencia en Chile.





¿Cuánto dinero entrega el Bono por Hijo?

El monto del Bono por Hijo se calcula considerando el 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, además de la rentabilidad que se genera desde la fecha de nacimiento de cada hijo o hija.

El cálculo depende de cuándo nació el hijo:

Antes del 1 de julio de 2009: Se utiliza como referencia el ingreso mínimo vigente en julio de ese año ($165.000), o sea un monto de $297.000 por hijo más la rentabilidad acumulada.

Se utiliza como referencia el ingreso mínimo vigente en julio de ese año ($165.000), o sea un monto de por hijo más la rentabilidad acumulada. Desde el 1 de julio de 2009: Se considera el ingreso mínimo vigente durante el mes de nacimiento del hijo o hija.

El monto final depende de la rentabilidad acumulada y de las condiciones previsionales de cada beneficiaria.

¿Cómo consultar con el RUT si puedes recibir el Bono por Hijo?

Las mujeres interesadas pueden revisar si cumplen los requisitos y solicitar el beneficio directamente por internet.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ChileAtiende Escribir su RUN y fecha de nacimiento. Revisar si cumplen las condiciones para solicitar el beneficio. Si desean realizar inmediatamente la solicitud, ingresar con su ClaveÚnica. Seguir las instrucciones de la plataforma hasta finalizar el trámite.

También es posible solicitar el Bono por Hijo presentando la cédula de identidad mediante las siguientes alternativas:

En una sucursal ChileAtiende.

A través del servicio de videoatención de ChileAtiende.

En una oficina de AFP.

En el municipio correspondiente.

En la compañía de seguros de la beneficiaria.

Finalmente, es importante considerar que, una vez adjudicado el Bono por Hijo, el beneficio es irrevocable, por lo que no se puede renunciar a él. Además, en determinados casos puede modificar otros aportes previsionales, como el Aporte Previsional Solidario de Vejez.