22/ 11/ 2026 22:54

Los riesgos de las persecuciones policiales extremas: ¿quién responde por los daños a terceros?

Las persecuciones policiales y los operativos municipales son importantes para combatir la delincuencia, pero también pueden tener consecuencias, como accidentes, daños a vehículos e infraestructura y, lo más importante, poner en riesgo a transeúntes y automovilistas. ¿Qué medidas de seguridad deben adoptarse durante estos procedimientos? ¿Se respetan los protocolos y quién responde por los perjuicios que puedan ocasionarse?