La comunicadora salió al paso de las dudas que planteó Leonardo Farkas el pasado viernes, tras asegurar que el matrimonio mintió sobre el diagnóstico de cáncer de John Bogdan.

Claudia Schmitd arremetió contra Leonardo Farkas tras las duras acusaciones que lanzó el millonario el pasado viernes en el estudio de Primer Plano.

En el estelar de farándula, el filántropo abordó su conflicto con Schmitd y cuestionó la enfermedad de John Bogdan, marido de la uruguaya.

Según Farkas, Schmitd habría mentido sobre el diagnóstico de su esposo, afirmando que nunca atravesó el tratamiento contra el cáncer.

“Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada“, mencionó en Primer Plano.





Respuesta de Claudia Schmitd

Utilizando su cuenta de Instagram, la uruguaya compartió un potente mensaje en el que defendió a su marido, además de criticar que el empresario pusiera en duda una enfermedad.

“El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias”, sostuvo Schmitd.