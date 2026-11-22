Según detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, Cristián Vargas, cuatro de los fallecidos eran niños y los otros dos eran adultos. Las seis víctimas fatales viajaban en un mismo vehículo.

Gran conmoción ha causado el fatal choque múltiple en la Ruta 5 Sur, entre Dalcahue y Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. En entrevista con CHV Noticias, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, Cristián Vargas, entregó nuevos antecedentes del accidente que dejó 6 fallecidos.

Según el balance dado a conocer por Vargas, cuatro de los fallecidos eran niños y los otros dos eran adultos. Las seis víctimas fatales viajaban en un mismo vehículo.

“Fue una colisión lateral de alta energía. Se puede apreciar en las imágenes que fue un accidente grave, que involucró la participación de estas 11 personas”, explicó el bombero sobre el choque, registrado a la altura del kilómetro 1.152, pasado el puente Butalcura.

Según detalló Carabineros, entre los sobrevivientes hay tres funcionarias de Carabineros que se encontraban de franco junto a dos menores de edad , quienes se trasladan a una actividad deportiva.

Así fue el rescate tras fatal choque en Chiloé

El comandante explicó que el aviso lo dieron personas que transitaban por el sector y que Bomberos tardó cerca de 20 minutos en llegar desde el radio urbano de Dalcahue. “Al momento de que llegamos al lugar, claro, efectivamente había muchas personas tratando de ayudar, de sacar a las personas que estaban con vida”, relató.

“Por la cantidad de personas involucradas, se realizó un trabajo en conjunto con personal del SAMU. Se pudieron extraer a las personas que estaban heridas”, detalló Vargas.

Bomberos trabajó junto al SAMU para rescatar e inmovilizar a los lesionados antes de su traslado al Hospital de Castro. La deformación de uno de los vehículos obligó al equipo de rescate a usar herramientas hidráulicas para acceder a las víctimas.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer cómo ocurrió la colisión. Vargas indicó que, una vez concluidas esas diligencias, Bomberos regresaría al sector para controlar el derrame de combustible en la calzada.