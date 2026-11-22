Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, ambulancias y personal de emergencia. Según información preliminar, entre las víctimas fatales se encontrarían menores de edad.

Seis personas murieron la mañana de este domingo tras una colisión múltiple en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta Dalcahue con Ancud, en la isla de Chiloé.

Alejandra Villegas, alcaldesa de Dalcahue, confirmó la cifra de fallecidas a través de redes sociales. “Hemos tenido un triste despertar en Dalcahue. Mucha resignación para las familias que están viviendo la pérdida de un familiar en este trágico accidente en Butalcura que deja hasta el momento 6 fallecidos “, señaló.

“Producto del accidente, la ruta de Butalcura estará suspendida y todos los vehículos, buses, camiones, entre otros, pasarán por la zona costera de Dalcahue. Solicito precaución”, agregó la autoridad comunal.

A partir de antecedentes preliminares de Bomberos de Dalcahue, las víctimas fatales corresponden a dos adultos y cuatro menores de edad .

La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1.152, pasado el puente Butalcura en dirección de norte a sur, en la comuna de Dalcahue.

Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, ambulancias y personal de emergencia. Las circunstancias del accidente aún no habían sido precisadas.

En diálogo con CHV Noticias, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, Cristián Vargas, cifró en 11 el total de personas involucradas. Entre los lesionados hay tres funcionarios de Carabineros que estaban de franco y se encuentran fuera de riesgo vital.





Corte de tránsito y desvíos en la Ruta 5 Sur

El procedimiento obligó a suspender la circulación en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, informó los desvíos habilitados para los conductores:

De sur a norte: tomar el desvío por Mocopulli hacia la Ruta Costera.

tomar el desvío por Mocopulli hacia la Ruta Costera. De norte a sur: tomar el desvío por Degañ hacia la Ruta Costera.

“Ya nos hemos puesto en contacto con la alcaldesa de Dalcahue Sra. Alejandra Villegas para colocarnos a disposición en lo que se pueda necesitar”, señaló Ojeda.

Mientras se desarrollaba el operativo, los equipos de emergencia llamaron a evitar el sector de Butalcura y respetar las indicaciones del personal en terreno.