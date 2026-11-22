El diseño estuvo a cargo del puertorriqueño Joshuan Aponte. Tras el desfile, la candidata chilena explicó en redes sociales por qué eligió homenajear al certamen viñamarino y reveló un particular rol de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Dominga López llevó el Festival de Viña del Mar al escenario de Miss Universo 2026. La representante chilena deslumbró con un traje típico inspirado en la Gaviota durante el primer desfile de esta categoría, realizado el sábado en el Coliseo de Puerto Rico.

El diseño estuvo a cargo del puertorriqueño Joshuan Aponte. Tras el desfile, López explicó en redes sociales por qué eligió homenajear al certamen viñamarino y recordó cuando pisó la Quinta Vergara durante el show de Kidd Voodoo en Viña 2025.

“Hace un año pisé la Quinta Vergara para presentarme en el Festival de la Canción de Viña del Mar por primera vez y mi vida cambió para siempre. Volví a conectar con mi niña interior y me di cuenta de que el escenario siempre fue el lugar para mí”, escribió.

“Anoche pude mostrarle al universo la Gaviota de Platino, el galardón más importante que un artista puede recibir en nuestro festival. Un símbolo chileno de cultura, talento y una oda al arte”, agregó.





El rol de Macarena Ripamonti en desfile de Dominga López

En la misma publicación, la candidata agradeció a Aponte por el diseño y reveló el rol clave de Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, en la propuesta final del traje típico.

“Gracias a @maca_ripa por concederme el honor de llevar conmigo la gaviota real en el escenario más importante del mundo ”, sostuvo.

Ripamonti reaccionó a la publicación con dos mensajes de apoyo. “Dominga López, un orgullo viñamarino”, escribió. También comentó: “una verdadera viñamarina representando a nuestro Chile”.

Revisa la pasarela y el traje típico de Dominga López:

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