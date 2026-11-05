En un lujoso auto rojo: así fue la despedida de Dominga López rumbo al Miss Universo 2026

La Miss Universo Chile viajó rumbo a Puerto Rico donde representará al país en el certamen de belleza. “Entregará lo mejor de sí para dejar el nombre de Chile en lo más alto”, destacaron desde la organización.

Dominga López, actual Miss Universo Chile, inició su camino al Miss Universo 2026 que se realizará este mes en Puerto Rico.

Durante la noche del miércoles, la representante chilena emprendió rumbo a la edición 75° del certamen de belleza con una glamurosa puesta en escena.

La modelo arribó al Aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en un emblemático y exclusivo automóvil rojo y fue recibida por un grupo de personas que le dio su apoyo en el nuevo desafío.





Dominga López rumbo al Miss Universo 2026

Dominga López hizo una llamativa entrada a bordo de un automóvil descapotable rojo , un clásico modelo que no pasó desapercibido entre los asistentes.

Se trató de un Chevrolet Corvette C1 convertible de la década de 1950, en el que la periodista de 25 años apareció luciendo un traje inspirado en los colores de la bandera chilena.

Durante su llegada, recibió una ovación de sus seguidores, quienes se congregaron para acompañarla minutos antes de su partida.

“Hoy comienza el viaje de nuestra Miss Universo Chile 2026, Dominga López, rumbo a Puerto Rico, donde tendrá el orgullo y la responsabilidad de representar a nuestro país en Miss Universe. Con el corazón lleno de ilusión, sueños y determinación, Dominga inicia esta gran aventura internacional”, escribieron en las redes sociales del Miss Universo Chile.

“Tenemos una extraordinaria reina, que ha demostrado su compromiso, dedicación y pasión, y estamos seguros de que entregará lo mejor de sí para dejar el nombre de Chile en lo más alto “, agregaron.