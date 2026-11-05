Codelco confirma derrame de relaves en la región de Valparaíso: cerraron compuertas del río Aconcagua

“Las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente”, informó en un comunicado la compañía.

La División Andina de Codelco informó este jueves un derrame de relaves en la región de Valparaíso que pudo haber llegado al cauce del río Blanco. Este curso abajo se reúne con el río Juncal para dar vida al río Aconcagua.

Según explicó la compañía en un comunicado, la emergencia se produjo tras una obstrucción en el sistema de transporte de dicho material “producto de la caída de un objeto en el sector Rápido RV4.

“Esta situación habría generado un derrame parcial de material con eventual llegada al cauce del río Blanco”, agregó la empresa, junto con detallar los protocolos de emergencia que incluyó la paralización del transporte de relaves y el desvío de aguas.

“Esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente”, señaló Codelco.





Preocupación entre canalistas de Valparaíso

Tal como fue mencionado, el río Blanco llega al río Aconcagua, que a su vez abastece en gran medida las fuentes de agua potable en la región, lo que ha causado la preocupación entre canalistas.

Desde Esval, el subgerente zonal Rodrigo Lastra confirmó esta mañana que como medida preventiva se cerró la captación superficial desde el río Aconcagua.

Además, activaron las fuentes subterráneas y sistemas de respaldo para complementar la producción de agua potable en Los Andes: “El suministro es normal y los equipos de la sanitaria están monitoreando la situación”.

Como parte de las medidas de contingencia, complementaron, se están realizando los muestreos adicionales y se mantiene la coordinación con la empresa minera y las autoridades.

La Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, informó Radio Bío-Bío, indicó que cerraron las compuertas de la sección como medida de prevención.

“Hasta ahora no hay antecedentes de afectación en la calidad del agua aguas abajo. Estamos en coordinación con las autoridades y con la empresa, y los regantes serán informados oportunamente de la reapertura”, indicó la junta.