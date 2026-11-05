Hasta 34° este fin de semana: Las zonas que tendrán una importante alza en las temperaturas
Según informó la DMC, los próximos días vendrán jornadas calurosas en ocho regiones del país. Revisa a continuación a cuánto llegarán los termómetros en cada zona.
Pareciera ser que los días cálidos finalmente llegarán. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por “altas temperaturas” en ocho regiones del país para este fin de semana.
Concretamente, los lugares que tendrían hasta 34°C son las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
De acuerdo con la entidad, esta dorsal en altura afectará diferentes sectores entre la tarde del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de noviembre.
Las zonas que tendrán altas temperaturas este fin de semana
Región de Coquimbo
- Sábado 7: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 30°-32°.
- Domingo 8: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 30°-32°.
Región de Valparaíso
- Sábado 7: Litoral 22°-24°.
- Domingo 8: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 32°-34°.
Región Metropolitana
- Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°
Región de O’Higgins
- Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°
Región del Maule
- Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°
Región del Ñuble
- Domingo 8: Cordillera Costa 28°-30°; Valle 29°-31°; Cordillera 29°-31°
Región del Biobío
- Domingo 8: Cordillera Costa 27°-29°; Valle 28°-30°; Cordillera 28°-30°
Región de La Araucanía
- Domingo 8: Valle 27°-29°; Cordillera 26°-28°