Hasta 34° este fin de semana: Las zonas que tendrán una importante alza en las temperaturas

Según informó la DMC, los próximos días vendrán jornadas calurosas en ocho regiones del país. Revisa a continuación a cuánto llegarán los termómetros en cada zona.

Pareciera ser que los días cálidos finalmente llegarán. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por “altas temperaturas” en ocho regiones del país para este fin de semana.

Concretamente, los lugares que tendrían hasta 34°C son las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

De acuerdo con la entidad, esta dorsal en altura afectará diferentes sectores entre la tarde del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de noviembre.

Las zonas que tendrán altas temperaturas este fin de semana

Región de Coquimbo

Sábado 7 : Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 30°-32°.

: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 30°-32°. Domingo 8: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 30°-32°.

Región de Valparaíso

Sábado 7 : Litoral 22°-24°.

: Litoral 22°-24°. Domingo 8: Litoral 22°-24°; Cordillera Costa 29°-31°; Precordillera y valles precordilleranos 32°-34°.





Región Metropolitana

Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°

Región de O’Higgins

Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°

Región del Maule

Domingo 8: Cordillera Costa 29°-31°; Valle 30°-32°; Cordillera 30°-32°

Región del Ñuble

Domingo 8: Cordillera Costa 28°-30°; Valle 29°-31°; Cordillera 29°-31°

Región del Biobío

Domingo 8: Cordillera Costa 27°-29°; Valle 28°-30°; Cordillera 28°-30°

Región de La Araucanía