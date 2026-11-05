Escándalo en Paraguay: Santiago Peña renuncia a la presidencia tras polémica financiera por Ueno Bank

El ahora exmandatario fue duramente cuestionado luego de la intervención que se realizó al Ueno Bank, ligada a sus antiguos socios comerciales.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención a Ueno Bank.

La institución está ligada a antiguos socios comerciales del mandatario y tras la crisis que desató, el ahora exjefe de Estado anunció su dimisión.

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República “, anunció en un video.





En la misma línea, añadió que “lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

La renuncia se produce en medio de el escándalo que tendría el ahora exmandatario paraguayo con el grupo que controlaba el banco.