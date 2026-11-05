Durante los próximos días vencerá el plazo para retirar el beneficio a quienes les correspondía el pago en el primer grupo. Revisa aquí cómo solicitar tu dinero pendiente.

El Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como ex Bono Marzo, todavía puede ser cobrado por personas que tienen pagos pendientes correspondientes a 2026.

Se trata de un aporte económico de $66.834 , que se entrega por carga familiar o por grupo familiar, dependiendo de las características de cada beneficiario.

Sin embargo, el beneficio tiene un plazo máximo para ser retirado el que corresponde a nueve meses desde la emisión del documento de pago, por lo que quienes no cobren el dinero dentro de ese período perderán el derecho a recibirlo.





¿Cuándo vence el plazo para cobrar el ex Bono Marzo?

En ese contexto, el primer vencimiento está programado para el próximo 16 de noviembre , fecha que deben tener presente quienes forman parte del primer grupo de beneficiarios.

El Aporte Familiar Permanente 2026 fue entregado en tres grupos, cada uno con una fecha de emisión y un plazo de cobro diferente.

Estas son las fechas que deben considerar quienes todavía no han retirado el dinero:

Primer grupo: el documento de pago se emitió el 16 de febrero de 2026 y vence el 16 de noviembre .

. Segundo grupo: el pago se emitió el 2 de marzo de 2026 y vence el 2 de diciembre .

. Tercer grupo: el documento se emitió el 16 de marzo de 2026 y vence el 16 de diciembre.

¿Quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente?

El ex Bono Marzo está destinado a familias que cumplían determinadas condiciones al 31 de diciembre de 2025 .

Para acceder al aporte correspondiente a 2026, las personas debían pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF).

Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Trabajadores y pensionados que tenían derecho a la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Revisa si tienes pendiente el pago del ex Bono Marzo

Las personas que quieran saber si todavía tienen dinero disponible pueden realizar una consulta en línea a través del sitio web de ChileAtiende.