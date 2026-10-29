Bono de $66 mil vence pronto: revisa quiénes todavía están a tiempo de cobrarlo

En los próximos días vence el plazo para cobrar el bono a quienes tenían fecha de pago en el primer grupo. Revisa aquí si tienes pagos pendientes.

El Aporte Familiar Permanente, conocido como ex Bono Marzo, tiene fechas límite para retirar el dinero correspondiente a 2026. El primer plazo vence el 16 de noviembre y quienes no cobren dentro del período establecido perderán el beneficio.

Este beneficio estatal entrega $66.834 por carga familiar o por grupo familiar , dependiendo de las condiciones de cada beneficiario.

El plazo para cobrarlo es de nueve meses desde la emisión del documento de pago . Por eso, quienes recibieron la asignación del primer grupo deben revisar sus antecedentes cuanto antes, ya que el vencimiento está programado para noviembre.





Cabe recordar hay casos en que el dinero se depositó automáticamente en una cuenta bancaria, por lo que estas fechas corresponden a los pagos que deben cobrarse de forma presencial.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el ex Bono Marzo?

El beneficio se entregó en tres grupos, cada uno con una fecha de emisión y un plazo de vencimiento distinto:

Primer grupo: el documento de pago se emitió el 16 de febrero de 2026 y vence el 16 de noviembre.

Segundo grupo: el pago se emitió el 2 de marzo y el plazo para cobrarlo termina el 2 de diciembre.

Tercer grupo: el pago se emitió el 16 de marzo y se podrá cobrar hasta el 16 de diciembre.

¿Quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente?

El ex Bono Marzo está dirigido a familias que cumplían con determinadas condiciones al 31 de diciembre de 2025. Para recibir el aporte de 2026, debían pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF).

Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Trabajadores y pensionados con derecho a la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Revisa si tienes un cobro pendiente

Parasaber si tienes dinero disponible, puedes realizar una consulta en línea con tus datos personales en el sitio web de ChileAtiende en el apartado de pagos pendientes de beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS).