“Ella tiene miedo”: El duro testimonio de hermana de víctima de abusador liberado tras rebaja de pena

Tras el beneficio firmado por el Ministerio de Justicia, Juan Carlos Castillo Pereira salió de la cárcel 10 meses antes de completar su pena. El hombre fue condenado en 2022 a cinco años y un día de cárcel por abuso sexual contra una menor de edad.

La hermana de una víctima de abuso sexual habló en exclusiva con CHV Noticias sobre el temor que enfrenta su familia tras la liberación del agresor, uno de los beneficiados por las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

Se trata de Juan Carlos Castillo Pereira, quien fue condenado en 2022 a cinco años y un día de cárcel por abuso sexual contra una menor de edad.

El agresor sexual salió en libertad en junio de este año, 10 meses antes de completar su condena.

“Mi hermana tiene miedo”

Los hechos ocurrieron en Quilpué, donde Castillo mantenía una relación con la madre de la víctima. Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 12 años y se extendieron hasta los 15, de acuerdo con lo relatado a CHV Noticias.

“ Ella decía que la manipulaba. Si le contaba, le iba a hacer algo a mi mamá. Entonces ella prefirió quedarse callada ”, relató su hermana.

La víctima reveló lo ocurrido cuando cumplió 18 años: “Fue como una bomba, así como que no aguantó más y lo dijo nomás. Me lo dijo a mí llorando”.





Tras conocer la rebaja de pena, la entrevistada cuestionó que el condenado pudiera abandonar la cárcel anticipadamente. “Si dicen que son cinco años y un día, que se respeten los cinco años y un día”, expresó.

“Que no haya un permiso o un beneficio porque se portó bien o buena conducta y sacarlo antes. Se tienen que cumplir los cinco años y un día”, insistió la mujer.

La liberación también reactivó el temor de la víctima. “Mi hermana tiene miedo, él sabe dónde vive”, afirmó.

Al explicar ese sentimiento, señaló que teme que “él le puede hacer algo a ella por haberlo denunciado”, y agregó: “Él hasta ahora dice que es inocente”.

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