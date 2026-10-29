Desocupación en Chile sigue al alza y llega al 9,8%: más de un millón de personas están sin trabajo

La cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, cuando se situaba en 8,5%. Dentro de los sectores más afectados se encuentran industria manufacturera, información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros.

La tasa de desocupación nacional llegó al 9,8% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, cuando se situaba en 8,5%.

De acuerdo con el informe, 1.007.976 personas estaban desocupadas , un incremento de 15,3% en doce meses. Esta alza estuvo influida tanto por quienes habían perdido su empleo como por quienes buscaban trabajo por primera vez.

En paralelo, el total de personas ocupadas disminuyó 1,1% en un año y llegó a 9.274.742, mientras que la fuerza de trabajo —que reúne a quienes tienen empleo y a quienes buscan uno— creció 0,3%.





Sectores más afectados por crisis de empleo

El retroceso de la ocupación estuvo influido principalmente por la industria manufacturera (-8,1%), información y comunicaciones (-20,8%) y actividades financieras y de seguros (-14,1%).

En contraste, entre los sectores que aumentaron sus niveles de empleo destacaron construcción (2,8%), enseñanza (2,4%) y actividades inmobiliarias (19,1%).

Por categoría ocupacional, la disminución fue liderada por las personas asalariadas formales, que cayeron 2,5%, y las empleadoras, que retrocedieron 2,8%. En tanto, el trabajo por cuenta propia creció 2,0%.

Desempleo femenino supera el 10%

Las mujeres registraron una tasa de desocupación de 10,5%, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales en doce meses.

Entre los hombres, el indicador alcanzó 9,3%, equivalente a un alza de 1,2 puntos.

Por edad, la caída de la población ocupada estuvo influida principalmente por los grupos de 25 a 34 años y de 15 a 24 años.